ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಡಿಗೆ ಡಿಕೆಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಂದಿನಿ: ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:46 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:46 IST
ನಂದಿನಿ

ನಂದಿನಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

