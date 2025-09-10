ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: bhavyagowda670

SerialactressSerial ActressKannada Big Boss

