ಅಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿತು: ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್

<p>ಚಂದನವನದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಗುವಾಯಿತೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್.ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರೀಗ ‘ಫಾಗ್ ಹೀರೋ’.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರಂತೆ. ‘ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿರು ಬೆಂಬಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಿರು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>‘2017ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ನಟಿಸಿದ ಮೆಗಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು (ಇರುವುದೆಲ್ಲಾವ ಬಿಟ್ಟು) ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯರಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಭಯ ನನಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಆ ದಿನ ಚಿರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ‘ಈ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು?’ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮುಗುಳು ನಕ್ಕರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ ನಟರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕರು ‘ನೀನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನೀನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಉಳಿದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಆಟಗಾರ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’ ಚಿರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು (ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು) ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿ 'ಈ ಕುಟ್ಟಿಮ್ಮ' ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ನಟಿ</strong></p><p>ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕಾನಳ್ಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹ ನಟರಾದ ಶ್ರೀಮಹದೇವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮು. ಪ್ರತಿ ಭಾರೀ ದೃಶ್ಯದ ನಂತರವೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>