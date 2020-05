ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಪಾತಾಳ್‌ ಲೋಕ್‌' ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಪಾತಾಳ್‌ ಲೋಕ್‌' ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರು

#BoycottPaatalLok ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#BoycottPataLok Bollywood actor Anushka Sharma’s produced web series Paatal Lok recently premiered on Amazon Prime. This series is under the scanner for allegedly promoting Hinduphobic ideology. We demand Boycott such web series.

😡😡😡😡 pic.twitter.com/CfjKmOYZGF — Shilpa Uthale (@ShilpaUthale) May 27, 2020

After torturing us with her shit n illogical roles in RNBDJ, JTHJ, SULTAN, PK, BOMBAY VELVET, SANJU, PARI, Phillauri, ADHM, Sui Dhaga, JHMS, ZERO, Overrated actress @AnushkaSharma is back with a anti-hindu series.

Wat a shame😡 🤦@pmoIndia #banpatalok pic.twitter.com/1YDTz0uTpT — Anjali Bharat Verma (@anjalibharat) May 18, 2020

ಮೇ 15ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್‌‌ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಪಾತಾಳ್‌ ಲೋಕ್‌' ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾ ಹಂದರ ಇರುವ 'ಪಾತಾಳ್‌ ಲೋಕ್‌‘ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್‌ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ವಿಕೃತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Why r web serieses r being released without any censor? With Sacred Games,Leila Now with web series PatalLok, promoting Adultery, Abusive language, Addictions, Violent content is on air.@PrakashJavdekar ji pls Bring OTT also under the Law.#BoycottPaatalLok #CensorWebSeries — ॐ Nagaraj Poojary ॐ (@Nagaraj07144868) May 27, 2020

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #BoycottPaatalLok ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.