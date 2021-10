ಬಿಗ್ ಬಾಸ್: ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಸಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ-ಅಫ್ಸಾನಾ ಖಾನ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 15 ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಸಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ನಡುವಣ ವಾಕ್ಸಮರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಫ್ಸಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಕಾಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಕಾಶಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಫ‌್ಸಾನಾ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅಫ್ಸಾನ ಮತ್ತು ಶಮಿತಾ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀನು ಯಾರು? ನೀನೊಬ್ಬಳು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಎಂದು ಶಮಿತಾರನ್ನು ಅಫ್ಸಾನಾ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳದ ಶಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಸಾನಾ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Karma is BOOMRANG! Shammu aunty dint know who #DivyaAgarwal was in #BiggBossOTT similarly afsana doesnt know 😂🤣😂 “TUM HO KAUN? Humare gali se guzregi koi nahi puchega #BiggBoss15 #BB15

KARMA HITS YOU HARD pic.twitter.com/lfkBZr4sUr

— Divya_Rockstar (@divya_rockstar) October 14, 2021