'ತಾಂಡವ್‌'ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು, ದೇವತೆಗಳ ಲೇವಡಿ; ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ತಾಂಡವ್' (Tandav) ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ ವಿಡಿಯೊದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ತಾಂಡವ್‌ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್‌ ಕೊಟಕ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಾಂಡವ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ನಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದೆ.

ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌, ಡಿಂಪಲ್‌ ಕಪಾಡಿಯಾ, ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್‌, ತಿಗ್ಮಾಂಶು ದೂಲಿಯಾ, ಡಿನೊ ಮೋರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಾಂಡವ್ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಈ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

