ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಟವರ್ ಬೇಡ, ಕೇಬಲ್ ಬೇಡ: ISRO ಹಾರಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌
.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಇ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
Published 7 ಜನವರಿ 2026, 11:54 IST
Last Updated 7 ಜನವರಿ 2026, 11:54 IST
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೊ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡ್ಡಯನಗೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್‌

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

ಉಪಗ್ರಹ ಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಂಪರ್ಕ

ಉಪಗ್ರಹ ಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಂಪರ್ಕ

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

