ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸೇರಿ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, ಸಿಗ್ನಲ್, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್, ಶೇರ್ಚಾಟ್, ಜಿಯೊಚಾಟ್, ಆರಟ್ಟೈ ಹಾಗೂ ಜೋಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ನ. 28ರಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಚಂದಾದಾರರ ಗುರುತಿನ ಮಾದರಿ (SIM) ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 90 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಫೆ. 28ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಹಿತ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದು.

ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯ ವರದಿಯನ್ನು 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನಿನ್ವಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.

'ಭಾರತ್ ಸಮಿತ್ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾಧಿತ್ಯ ಸಿಂದ್ಯಾ ಅವರು, 'ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಹಿತ ಇತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆನ್ ವೆಬ್) ಅದು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (OTP) ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದ ನಂತರ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದರೂ, ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದರೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸದರೂ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮರಳಿ ಬಳಸಲು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರುದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಂ