ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು, ಬಳಸಿದ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:54 IST
Last Updated 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:54 IST
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಬಳಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
