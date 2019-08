ನವದೆಹಲಿ: 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ ಹೈ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯಾತೀತರು 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಅಖಂಡ ಭಾರತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೀಟಿಗರಾದ ಗೀತಿಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#KashmirWelcomesChange

The children in Kashmir singing 'Hindustan Hamara hai'

While the seculars are sulking the abrogation of Article 370, an average Kashmiri is celebrating the integration with Mighty India! #ThursdayThoughts #ThursdayMotivation pic.twitter.com/QFcPTGJuDi

— Geetika Swami (@SwamiGeetika) August 8, 2019