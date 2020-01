ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಆಜಾದಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಗಿತ್ತೇ?

ಮುಂಬೈ: ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜೆಎನ್‌ಯುನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವಾಗ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಹಿಂದೂವೋಂಸೇ ಆಜಾದಿ (ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಆಜಾದಿ) ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿ ವಕ್ತಾರ ತಾಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗಾ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Muslim and Leftists students in Mumbai again Raised Slogans "Hinduo se Aazadi" but this time not in Jamia or JNU , they raised Hinduo se Aazadi Slogans at Gateway of India Mumbai. Will @MumbaiPolice @OfficeofUT take action or support this goons Silently ? pic.twitter.com/7Cq9ci8tE5

ಜನವರಿ 6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09.04ಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಾ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೊಂಕಣ್ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ, ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ತಿರುಚಿದ ವಿಡಿಯೊ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಅದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿತ್ತು, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಗ್ಗಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Are they protesters 🤔? No way ! So called students came in support of JNU leftist at Gateway of a india in Mumbai & shouted 👇 "Hinduo se Aazadi" AMU,Jamia से शुरू किया और अब पूरे देश में 🤔बहुत बड़ी साज़िश चल रही है देश में .. सोचो कौन-कौन शामिल हैं ! @MumbaiPolice #JNUattack pic.twitter.com/lUlLkzKm4K

Leftist students raised Slogans "Hinduo se Aazadi" at Gateway of India Mumbai.

And sources say #MahaAfzalAghadi scion is going to join these guys.

Will @MumbaiPolice take action or support this goons ?#LeftAttacksJNU #ShutDownJNU pic.twitter.com/KoRF91OoX6

— Suresh Nakhua 🇮🇳 ( सुरेश नाखुआ ) (@SureshNakhua) January 6, 2020