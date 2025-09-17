ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ-ಆಂಬೊಡೆ

<p>ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂಬೊಡೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುವುದು ಎಂಬುವುದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ. </p><p>ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ವಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಖಾದ್ಯ. </p><p>ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೆಫ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಆಂಬೊಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರಸದೌತಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>