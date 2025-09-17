ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕಟ್ | ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕದ ಆಸರೆ

ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಶತಕ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:29 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT