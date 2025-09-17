ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕಟ್ | ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕದ ಆಸರೆ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ನಾರಾಯಣ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರು ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. </p>.<p>ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡವು 30 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಗದೀಶನ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 50) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 20) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 98 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ (ಔಟಾಗದೇ 123; 87ಎ, 4X18, 6X4) ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ (81; 122ಎ, 4X8, 6X2) ಅವರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 337 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕೋನ್ಸ್ಟಾಸ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಶತಕದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 195 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಫಿಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಆಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (44; 58ಎ) ಮತ್ತು ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 22ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಈಶ್ವರನ್ ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong>: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 98 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ532ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ (ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ 81, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಔಟಾಗದೇ 123, ಝೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟೆಲೆಟ್ ಔಟಾಗದೇ 39, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 87ಕ್ಕೆ2, ಹರ್ಷ ದುಬೆ 141ಕ್ಕೆ3) ಭಾರತ: 30 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 (ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ 44, ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 50, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 20) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>