ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ

<p>ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟ ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. </p>.<h2><strong>ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></h2>.<p>ಟೊಮೊಟೊ– ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ – ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಈರುಳ್ಳಿ – 1ರಿಂದ2 <br>ಚಿಕನ್ –ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ <br>ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಮೊಸರು –ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಖಾರದ ಪುಡಿ–1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ<br>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು <br>ಉಪ್ಪು –ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ–1ರಿಂದ2 ಚಮಚ<br>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ<br>ಹುಳಿ– ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br></p>.<h2><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> </h2><p>ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ... </p><p>ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ,ಲವಂಗ,ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br><br>ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. <br><br>ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮೊಸರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ, ಟೊಮೊಟೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ..<br><br>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>