Recipe | ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚಟ್ನಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p><p><strong>ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು – 1 ಕಪ್</p><p>ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ – 1</p><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – 3 ರಿಂದ4 ಎಸಳು</p><p>ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ– 2ರಿಂದ 3</p><p>ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ– ಅರ್ಧ ಕಪ್</p><p>ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ– ಕರಿ ಬೇವು, ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p><p>ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಕಾಲು ಚಮಚ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಬಳಿಕ,ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.</p> <p>ಬಳಿಕ, ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ..</p><p>ಈಗ ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>