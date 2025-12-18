ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ಎಗ್ ಮಸಾಲ: ಹೊಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:44 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
foodRecipeeggEgg MasalaEgg priceNonveg

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT