ರೆಸಿಪಿ: ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲ ಮೀನು ಕರ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಮೀನು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿ2 ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೀನಿನ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ‘ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲ ಮೀನು ಕರ್ರಿ’ಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಮೀನು ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮೀನು </p></li><li><p>ಈರುಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಟೊಮೆಟೊ</p></li><li><p>ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್</p></li><li><p>ಖಾರದ ಪುಡಿ </p></li><li><p>ಗರಂ ಮಸಾಲ </p></li><li><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಜೀರಿಗೆ</p></li><li><p>ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ</p></li></ul><p><strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: </strong></p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿಣ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ.</p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಗ್ರೇವಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲ ಮೀನು ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>