ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ

<p>ಬಾಳೆಕಾಯಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..</p><p><strong>ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಳೆಕಾಯಿ– 1ರಿಂದ 2<br>ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು –1ರಿಂದ2ಕಪ್ </p><p>ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಸೋಡಾ ಪುಡಿ– ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು <br>ಇಂಗು– ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು <br>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಖಾರದ ಪುಡಿ–1ರಿಂದ2 ಚಮಚ<br>ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ– 1 ಚಮಚ<br>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p>.<p><br><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. <br>ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಸೋಡಾ ಪುಡಿ,ಇಂಗು,ಉಪ್ಪು,ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.</p><p>ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ..</p>