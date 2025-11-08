ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ: ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟೂ ಹೊಸ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಸ್ಸಾರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:18 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakafoodRecipeNon veg

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT