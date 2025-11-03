ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ AIನಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ: ಅಧ್ಯಯನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:47 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Artificial InteligencespermAIIVF CentreinfertilityMale Infertility

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT