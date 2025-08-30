ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರ ‘ಅಂತರಂಗ’ ಅಂಕಣ: ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದೇಕೆ?

ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದು. ವೈರಾಗ್ಯದಂಥ ಭಾವ. ಏನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಿನ್ನತೆ ಇರಬಹುದೇ? ಈ ಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? 

mental healthHealh

