ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆ ಸಪ್ತಾಹ: ಮುಂಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ರೋಹಿತ್ ರಘುನಾಥ್ ರಾನಡೆ. 

ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (HPV) ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ 'ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಪ್ತಾಹ'ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವತ್ತೆ ಹಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ಲಸಿಕೆ), ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ತಪಾಸಣೆ) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಭ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಚ್ಪಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಪಿವಿಯ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ-ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಚ್ಪಿವಿ 16 ಮತ್ತು 18 ಎಂಬ ತಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನು ಮರು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಹಂತದ (ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳು) ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 

ವೈರಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತಂಬಾಕಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಎಚ್ಪಿವಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಎಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ: ಲಸಿಕೆ

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ವೈರಸ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯುವುದು. ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೋಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎರಡು ಡೋಸ್ಗಳ ಸರಣಿಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಸಿಕೆ ವೈರಸ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ವಾಹಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ