ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ: ಚರ್ಮ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ರಾಮಬಾಣ

<p>ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಆಹಾರ ನಾರು, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ದಿನನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಿಟ್ರಸ್ ವರ್ಗದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ. ಸೇಬು, ಪೇರ್, ಗುವಾ, ಬೆರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ನಾರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ನಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಂತರಿಕ ಜೀವಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಗುವಾ, ಕಿವಿ, ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹಾಯಕ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾವು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟೀನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಷಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.ಆಂಡ್ರೋಪಾಸ್ ಪುರುಷರ `ಆ ದಿನಗಳು'.ಗೊಡಚಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುಸಿದ ಬಳವೊಲು ಹಣ್ಣು .<p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ದೇಹದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p><p> <em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೀಫ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕ್ಷೇಮವನ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>