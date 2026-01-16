ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು

<p>ಹಲ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ತುಂಡಾಗುವುದು, ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದು, ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಹಲ್ಲಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.</p>.ಚಳಿಯೊಂದಿಗೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು; ಭಯ ಬೇಡ, ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರದ ಇಲ್ಲಿದೆ. <p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು</p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ– ರಾತ್ರಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕು</p></li><li><p>ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲು ನೋವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p></li><li><p>ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</p></li><li><p>ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಹಲ್ಲು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶಮನವಾಗುವುದು.</p></li><li><p> ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.</p></li></ul>