ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ

ಕಾವ್ಯಾ.ಯು
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:27 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ತೊಲಗಲು ನಿದ್ರಾಟೋಪಿ
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಖಿನ್ನತೆ
fallback
sleepStressStreet SleepersHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT