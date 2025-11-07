ಕೀಲು, ಮೂಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ

<p>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೀನತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಎಂದು ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಆರ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. </p><ul><li><p>ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p></li><li><p>ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭುಜಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಹಿಮ್ಮಡಿ (ಕಣಕಾಲು) ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಾಲುಗಳ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳೊಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ‘ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್’ ಆಗಿರುವ ‘ಸೈನೋವಿಯಲ್’ ದ್ರವವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. </p></li><li><p>ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು, ಲಘು ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.</p></li><li><p>ನಡಿಗೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದು ಸೊಂಟ, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಯೋಗ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೀಲುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.</p></li><li><p>ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆ(ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೋಸೆಪ್ಷನ್)ಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p></li><li><p>ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. </p></li></ul><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಜಿತ್ ಆರ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>