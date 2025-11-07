ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಕೀಲು, ಮೂಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ

ಆರ್. ಶ್ರೀಜಿತ್
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Health CareHealth Awarenessbone marrowWORSEN

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT