ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌!; ಸಾಧ್ಯತೆ, ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ...

<p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ಅಪರೂಪವಾದರೂ ಪುರುಷರನ್ನೂ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ: ಎನ್ಎಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ.ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಒಪಾಲ್ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ.<p><strong>ಪುರುಷರ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಗಂಟು ಅಥವಾ ಊತ:</strong> ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋವುರಹಿತ ಗಂಟು ಕಂಡುಬರುವುದು ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಎದೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು.</p></li><li><p><strong>ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:</strong> ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದಂತಾಗುವು.</p></li><li><p><strong>ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ:</strong> ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರವಗಳು ಸೋರುವುದು.</p></li><li><p><strong>ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:</strong> ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ, ಸುಕ್ಕು ಉಂಟಾಗುವುದು. </p></li></ul><p><strong>ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು:</strong> ವಂಶಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ವಯಸ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು:</strong> ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p></li></ul><p><strong>ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> </p><ul><li><p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೆಮೊಗ್ರಫಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಎಂಆರ್ಐ, ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು:</strong> ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.</p></li><li><p><strong>ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕೀಮೊಥೆರಪಿ:</strong> ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. </p></li><li><p><strong>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧಿಗಳು.</p></li></ul><p>ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪರೂಪವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p><em><strong>(ಡಾ. ಸಿ.ಯು. ಪೂವಮ್ಮ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>