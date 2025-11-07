ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ: ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಹೃದಯಾಘಾತ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ‘ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ’ (Minor Heart Attack) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಬಿ. ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚಳ: ಜಯದೇವ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ದೃಢ .ಹೃದಯಾಘಾತ | ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ: ನಡ್ಡಾಗೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮನವಿ.<p><strong>ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕೊರೊನರಿ ಧಮನಿಯೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ (clot) ಯಿಂದ ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದನ್ನು ‘Non-ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ‘ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್’ ಅಥವಾ ‘ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ’ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ:</strong> ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ, ಬಿಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವ ಅನುಭವವು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p></li><li><p>ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ತೋಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲು, ದವಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ದಣಿವು:</strong> ಹೆಚ್ಚು ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ:</strong> ಲಘು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಎದುಸಿರು ಬರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಬೆವರು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p><strong>ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong></p><ul><li><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿ (ECG) ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ (Troponin test) ಮೂಲಕ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.</p></li><li><p>ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ (angioplasty) ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಡವಾದರೆ ಹೃದಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ.</p></li><li><p>ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿಡಿ. ಆಗಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು.</p></li></ul><p>ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜ ದಣಿವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ.</p><p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಬಿ. ನವಸುಂಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್, ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>