New Year| ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಲ ‘ಎಣ್ಣೆ’ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2026 ಅನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು

ಆತಂಕ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ: ನೀವೇನಾದರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗಂತ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣು, ಸಲಾಡ್, ಜ್ಯೂಸ್ನಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯ ಉತ್ತಮ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವ (ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂಡಿ, ಜಿನ್) ಮದ್ಯದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಯರ್ (ಪಿಂಟು ಉತ್ತಮ), ವೈನ್ (60 ರಿಂದ 100 ಮಿ.ಲೀ ಒಳಗಿನದ್ದು) ಹಾಗೂ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ.

ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿರಿ: ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕಾನೂನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ. ನೀವು ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಳಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕುಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಅಧಿಕ ಕಾರ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. 

ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. 

ಕುಡಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗದಿರಲಿ: