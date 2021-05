ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮುಂಬೈ: ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆರ್‌ಟಿ–ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ(ಸಿಎಸ್ಐಆರ್)ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಾಗಪುರ ಮೂಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಇಐಆರ್), ‘ಸಲೈನ್ ಗಾರ್ಗಲ್’ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್)ಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ.

@ICMRDELHI has approved for the use of Saline Gargle RT-PCR test *developed by CSIR-NEERI* for #COVID19detection and advised NEERI to train other COVID-19 testing labs. @CSIR_IND @drharshvardhan @shekhar_mande @kvijayraghavan @GVRayasam @doctorsoumya @RenuSwarup @CsirEvc pic.twitter.com/Em5ckR4g5y

— CSIR-NEERI (@CSIR_NEERI) May 19, 2021