ಏನಿದು ಸಿ–ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆರಿಗೆ.. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವಾಗ?

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಬಸಿರು, ಬಾಣಂತನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ. ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಬದುಕಿನ ಈ ಆಯಾಮ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಂತೂ ಮದುವೆ- ಹೆರಿಗೆ- ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಈಗಿನಂತೆ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಸಮಸ್ಯೆ ಎನಿಸದೇ ಮನೆಯ ಇನ್ನಿತರ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಹೆರಿಗೆ ಕೂಡ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೋ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ಮಾರಣಾಂತಿಕವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಹುತೇಕ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಜರುಗತೊಡಗಿದವು. ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ದಾದಿಯರೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವರ್ಧಕಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿಸಂಬಂಧಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ- ದಾದಿಯರ ತಂಡವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ 'ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್' ಎಂದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ರೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿ ಜ್ಯೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಸೂತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶು ಯೋನಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವಿನ ಹೃದಯಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾದಾಗ, ಪ್ರಸವಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ತಲೆ, ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಂಗ ತೊಡಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ, ಗರ್ಭದ ಚೀಲ ಒಡೆದು ಮಲಮಿಶ್ರ