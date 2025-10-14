ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ನಿರಾಶೆ

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</strong>: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಲೊಯೆ ಟ್ರಯನ್ ಮತ್ತು ನದೀನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. </p><p>ಎಸಿಎ– ವಿಡಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 233 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 49.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮರೈಝಾನ್ ಕಾಪ್ (56; 71ಎ) ಹಾಗೂ ಟ್ರಯನ್ (62; 69ಎ) ಅರ್ಧಶತಕಗಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನದೀನ್ ಡಿ ಕರ್ಕ್ (ಔಟಾಗದೇ 37; 29ಎ) ಅವರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 78 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಡವಿತು. </p><p>ಕಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯನ್ ಅವರು 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕಾಪ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಟ್ರಯನ್ ಮತ್ತು ನದೀನ್ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.</p><p><strong>ಶೊರ್ನಾ–ಶರ್ಮಿನ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಶೊರ್ನಾ ಅಖರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 232 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </strong></p><p>ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ (50;77ಎ, 4X5) ಮತ್ತು ನಿಗಾರ್ ಸುಲ್ತಾನ (32; 42ಎ, 4X5) ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 40 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದವು. ನಿಗಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮ್ಲಾಬಾ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಆಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಶೊರ್ನಾ ಅವರ ಬೀಸಾಟಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದವು. ಅವರು 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರು. </p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ232 (ಫರ್ಗಾನಾ ಹಕ್ 30, ರುಬಿಯಾ ಹೈದರ್ 25, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ 50, ನಿಗಾರ್ ಸುಲ್ತಾನ 32, ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ ಔಟಾಗದೇ 51, ರಿತು ಮೋನಿ ಔಟಾಗದೇ 19, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ 42ಕ್ಕೆ2) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 49.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ235 (ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್ 31, ಅನಕ್ ಬಾಷ್ 28, ಮರೈಝಾನ್ ಕಾಪ್ 56, ಕ್ಲೊಯೆ ಟ್ರಯನ್ 62, ನದೀನ್ ಡಿ ಕರ್ಕ್ ಔಟಾಗದೇ 37, ನಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್ 44ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕಿಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ</strong></p>.<p>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ</p>.<p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್</p>.<p>ಆರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ3</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>