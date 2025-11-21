ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ‘ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ’ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: </strong></p><p>ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ‘ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿಟಮಿನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.‘ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ’ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಬೇನೆ ತೀವ್ರ: ಡಾ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.<p><strong>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು: </strong></p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕರು ಚಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೀಲು ನೋವು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು:</strong> ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡೀನ್ಸ್, ಟ್ಯೂನಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ನಂತಹ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೀನಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ:</strong> ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಅಣಬೆಗಳು:</strong> ಅಣಬೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ:</strong> ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್:</strong> ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ D ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯಿರಿ.</p></li><li><p>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.</p></li><li><p>ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.</p></li></ul>.<p><em><strong>( ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಪಾಲ್, ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ರೇನ್ಬೋ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>