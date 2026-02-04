ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅನನ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು: ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ

ಡಾ. ಹೇಮಲತಾ ವಿ.
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತು
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

World Cancer Day: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಹಲವು, ತಡೆ ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:World Cancer Day: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಹಲವು, ತಡೆ ಹೇಗೆ?
World Cancer Day: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಹಲವು, ತಡೆ ಹೇಗೆ?
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

World Cancer Day: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಧಿಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: World Cancer Day: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಧಿಕ
World Cancer Day: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಧಿಕ
ಪ್ರಭಾವ: ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಲೇಖಕಿ: ಡಾ. ಹೇಮಲತಾ ವಿ., ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಅಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌, ಸಾಗರ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಲೇಖಕಿ: ಡಾ. ಹೇಮಲತಾ ವಿ., ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಅಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌, ಸಾಗರ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

CancerCancer awarnessWorld Cancer Dayprajavani special

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT