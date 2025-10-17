ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:27 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-25
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-07
ರಾಹು ಕಾಲ:
10-30 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಘ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT