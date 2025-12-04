ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 04 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 04 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-43
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 04 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಕೃತ್ತಿಕಾ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತು ಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
