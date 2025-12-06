ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 06 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 06 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-44
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-59
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 06 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
