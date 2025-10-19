ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:46 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:46 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-25
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-06
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ತಾ
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ತಾ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
