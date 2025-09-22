ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:24
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 : 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
