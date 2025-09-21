ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 'ಯುವಪಡೆ’ಗೆ ಜಯ

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ :</strong> ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದ ಎದುರಿನ ‘ಯೂತ್ ಏಕದಿನ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದುರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಲಾ 2 ಮತ್ತು ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 117 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇಯಾನ್ ಹೀಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದು (ಔಟಾಗದೇ 87; 74ಎ, 4X8, 6X5) ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ (ಔಟಾಗದೇ 61; 69ಎ, 4X8) ಅವರು ಮುರಿಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 152 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 30.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 227 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದವು. ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (6 ರನ್) ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (9 ರನ್) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ225 (ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಗನ್ 39, ಟಾಮ್ ಹಾಗನ್ 41, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 77, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ 59ಕ್ಕೆ2, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 38ಕ್ಕೆ3, ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಾಣ್ 39ಕ್ಕೆ2) </p><p><strong>ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನರು</strong>: 30.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ227 (ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 38, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಔಟಾಗದೇ 61, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು ಔಟಾಗದೇ 87, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಚಾಮುಂದ್ 46ಕ್ಕೆ2) </p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ. </p><p><strong>ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ:</strong> ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>