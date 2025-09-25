ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:21
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 : 3.00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
