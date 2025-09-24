ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಮೇಲುಗೈ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹೆನ್ರಿ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ (36ಕ್ಕೆ4) ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ (48ಕ್ಕೆ2) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>226 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 242 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಮಂಗಳವಾರ: 9ಕ್ಕೆ350) ತನ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 420 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ (76) ಮತ್ತು ಥಾರ್ನ್ಟನ್ (ಔಟಾಗದೇ 32) ಅವರು ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 91 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾರಾಯಣ ಜಗದೀಶನ್ (38, 45ಎ) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (75, 140ಎ) ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ವಿಫಲರಾದರು.</p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು:</strong> </p><p><strong>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> </p><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ:</strong> 97.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 420 (ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ 76, ಹೆನ್ರಿ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಔಟಾಗದೇ 32; ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 75ಕ್ಕೆ3, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 107ಕ್ಕೆ5)</p><p><strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 52.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 194 (ನಾರಾಯಣ ಜಗದೀಶನ್ 38, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 75, ಆಯುಷ್ ಬದೋಣಿ 21; ಹೆನ್ರಿ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ 36ಕ್ಕೆ4, ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ 48ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> </p><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ:</strong> 7.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ17 (ನಥಾನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ಔಟಾಗದೇ 11)</p>.<p><strong>ಕಂಕಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ</strong></p>.<p>ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅವರು ಕಂಕಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರ ಬದಲು ವಿದರ್ಭ ವೇಗಿ ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಲಿಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರು ಓವರ್ ಆಡಿ, ನಂತರ ಮರಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಂಡದ ಮೂಲವೊಂದು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>