ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌: ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯ

<p><strong>ಸುವೊನ್:</strong> ಭಾರತದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರೂ ಬುಧವಾರ ಹೊರಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಬೇಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಣಯ್, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಚಿಕೊ ಆರಾ ದ್ವಿ ವಾರ್ದೊಯೊ ಎದುರು 5–8 ಹಿನ್ನಡೆಯ ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೂ ಅವರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡಲಾಗದೇ 8–16ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 18–21, 18–21 ರಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ನ ಸು ಲಿ ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 47 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 14–21, 22–20, 14–21 ರಿಂದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೊ ಕೀನ್ ಯೂ (ಸಿಂಗಪುರ) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 16–21, 15–21 ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರಿ ವಾರ್ದನಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಜಗ್ಲಾನ್– ಲಕ್ಷಿತಾ ಜಗ್ಲಾನ್ 7–21, 14–21ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಯುಯಿಚಿ ಶಿಮೊಗಾಮಿ– ಸಯಾಕಾ ಹೊಬಾರ ಎದುರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರು.</p>