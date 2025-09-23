ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಮ್ಮಡಿ

<p>ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಿಯ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಕಾಮಧೇನು ವಿಗ್ರಹ :</strong></p><p>ಕಾಮಧೇನು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಿತ್ಯ ಕಾಮಧೇನು ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವು ಇದ್ದರೆ ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ವಾಸ್ತು ಮೀನಿನ ಪ್ರತಿಮೆ :</strong> </p><p>ವಾಸ್ತು ಮೀನಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಮೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು.</p><p><strong>ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕಲಶ :</strong> </p><p>ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಗೂ ಕಲಶವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ :</strong></p><p>ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ದೈವಿಕ ಗಿಡಗಳು:</strong> </p><p>ದೈವಿಕ ಗಿಡಗಳಾದ ತುಳಸಿ, ಶಮಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್,ಬಾಳೆಗಿಡ ಮುಂತಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಇಷ್ಟ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು :</strong></p><p>ಇಷ್ಟ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಶೃಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳು:</strong></p><p>ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ನವಮಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಂಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹಿಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವೇನು?</strong> </p><p>ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ತಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.ನವರಾತ್ರಿ 2ನೇ ದಿನ |ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯ ಆಚರಣೆ ಹೀಗಿರಲಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>