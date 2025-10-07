ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 07 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:24 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:24 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:13
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ರಿಂದ 04:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
