ಟೆನಿಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌: ಬೋಪಣ್ಣ, ಮುಟೆ ಕಣಕ್ಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, 29ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲೂಸಿಯಾನೊ ದರ್ದೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 50ರೊಳಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು, ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಟಿಪಿಎಲ್) ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪಿಎಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅಹ ಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 38ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ ಕೊರೆಂಟನ್ ಮುಟೆ, 39ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುಲರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೇ 9ರಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಎಸ್ಜಿ ಪೈಪರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ದರ್ದೇರಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಮುಟೆ ಅವರು ಗುರುಗಾಂವ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಲರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್ನೆಕ್ (ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 54ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>