<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಸೌತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–1ರಿಂದ ಪರಿಕ್ರಮ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಶೊಗೌಹು (24ನೇ ನಿಮಿಷ) ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬಿ.ಅಭಿರಾಮ್ (51ನೇ ನಿ.), ಮಕಕ್ ಮಯೂಮ್ (57ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (90+3ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ಪರಿಕ್ರಮ ತಂಡದ ಮಂಗ್ಲೆನ್ಥಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ (56ನೇ ನಿ.) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 2–1ರಿಂದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕವಿ ಅರಸನ್ ಕೆ. ಅವರು 15ನೇ ನಿ. ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಮುರಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (60ನೇ ನಿ.) ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್ (39ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ (34ನೇ ನಿ.) ಅವರ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>