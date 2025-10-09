ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:33 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:33 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-12
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 03:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
