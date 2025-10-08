ಚುರುಮುರಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

<p>‘ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಮೇಡಂ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ...’ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಹೊರಬಂದ ಸುಮಿ, ‘ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬೊಗೊಳೊಲ್ಲ, ಕಚ್ಚೊಲ್ಲ, ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೂ ಹೆದರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಧು’ ಎಂದಳು.</p>.<p>‘ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡಿಗಾಗಿ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ’ ಎಂದು ಶಂಕ್ರಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿದ. ಸುಮಿ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ನೀವು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ?’ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ‘ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಯ ತಿಂಗಳ ಮೇವಿನ ಖರ್ಚು ನಮಗಿಂಥಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಏನೇನಿವೆ?’</p>.<p>‘ಇ.ಡಿಯವರು ಎನ್ಕ್ವಯಿರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲಾ ಸಾರ್...’ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸುಮಿ, ‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಡವೆಗಳನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು, ನಕಲಿ ಒಡವೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಂತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ’ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು.</p>.<p>‘ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಷ್ಟಿವೆ?’</p>.<p>‘ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಲದ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಇದೆ’ ಶಂಕ್ರಿಗೆ ಅಳುಕು.</p>.<p>‘ಪತ್ನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ?’</p>.<p>‘ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ’ ಸುಮಿಗೆ ಬೇಸರ.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾ ಸಾರ್? ಔಟಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಇವೆ’.</p>.<p>‘ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ‘ಸಂಸಾರದ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ’ ಇದು’.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಿತೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ?’ ಶಂಕ್ರಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಟಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 35 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ...’ ಎಂದು ನಕ್ಕು ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಹೊರಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>