ಚುರುಮುರಿ: ಬಂಡೆ ಸಿಡಿವ ಸಮಯ!

<p>'ಬಂಡೆ ಕೊರೆದರೆ ಮೊದ್ಲು ಹಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು?' ಕೇಳಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>'ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿ ಜನ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನಿಸ್ಕೊಬಹುದು'.</p>.<p>'ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳುದ್ರೆ?'</p>.<p>'ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈ ಪಕ್ಷದ ಭವನದ ಬಿರುಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು' ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>'ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ತೋಡುದ್ರೆ?'</p>.<p>'ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೂರಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡೀಬಹುದು. ನಮ್ ಬಂಡೆ, ನಮ್ ಬೋರು ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ'.</p>.<p>'ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ... ಆಗ?'</p>.<p>'ಸಿಹಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆನೆಕಲ್ಲು, ಕುದುರೆಗಲ್ಲು ಪದರಗಳಿಂದ ಸೋಸ್ಕೊಳೋ ಕಲ್ಮಶ, ಉಪ್ಪುಪ್ಪು ಅನಿಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ತೊಳೆಯೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಳೇ ಗುಟ್ಟು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜುಟ್ಟು ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು'.</p>.<p>'ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಹುದು?'</p>.<p>'ಲಾವಾರಸ ಧಗಧಗ ಕುದೀತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಿಡಿಯೋ ಒಳಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿರುತ್ವೆ'.</p>.<p>'ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಲೋ ರಿಗ್ಗಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಗ್ಗಾ?'</p>.<p>'ಸ್ಲೋ ರಿಗ್ಗೇ! ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ. ಕೊರಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಿ, ಕೆತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಶಿಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೇಲಿದೆ'.</p>.<p>'ಅದಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ?'</p>.<p>'ಅವಾಗ ಬಂಡೆ ಸುಮ್ನಿರುತ್ತಾ? ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆ ಸಿಡಿವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆತುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತದ ಚಕ್ಕಡಿ ಹೂಡಿದ್ದು ತಲೆ ಹತ್ಕಂಡು ಚಪ್ಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ' ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗಹಿಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು.</p>